Камбосос наконец вспомнил о Ломаченко и назвал главный критерий при выборе следующего соперника

Абсолютный чемпион хочет сразиться с бойцом, который проявит себя лучше остальных

Джордж Камбосос / Фото: Getty Images

Абсолютный чемпион легкого веса Джордж Камбосос (20-0, 10 KO) признался в интервью MMAFightingonSBN, что в дивизионе так много классных боксеров, что ему бкдет непросто выбрать следующего соперника:



Легкий вес сейчас на невероятном уровне. Я бы хотел подраться с Хэйни, Райаном Гарсией, Дэвисом или Ломаченко. У них всех на носу классные поединки. Дивизион сейчас очень конкурентный. Мы выберем бой, который будет самым захватывающим. Я бы хотел подраться с Хэйни, но тут так много классных бойцов. Они должны показать шоу, ведь мое выступление показало, из какого теста я сделан, что я король, император.

На следующий после боя день австралиец склонялся к бою с чемпионом WBC Девином Хэйни (26-0, 15 KO), чтобы закончить разговоры о поясе организации в легком весе.