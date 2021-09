Лишь бы не травмировался до боя. Джошуа практикует уникальные упражнения перед встречей с Усиком

Энтони Джошуа / Фото - twitter.com/anthonyjoshua

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа может похвастаться одними из самых впечатляющих физических данных во всем боксе, дополняя их своим феноменальным арсеналом навыков в ринге. Его атлетическая форма в равной степени как и боксерские умения сыграли важную роль в его истории успеха на протяжении многих лет. Сейчас он находится на пороге одного из важнейших поединков в карьере – против такого же атлета Александра Усика, – и в этом бою физические данные будут играть еще более значимую роль.

Как и всегда, в своих тренировочных лагерях перед боями Джошуа совмещает тренировки по боксу и фитнесу, чтобы отточить себя в полной мере. Он уже сбросил лишние килограммы и мышечную массу, чтобы быть подвижнее во время боя. Британец неоднократно говорил, что нацеливается на 12-раундовую войну, поэтому сейчас внедряет новые элементы в свой тренировочный лагерь.

До 25 сентября, когда состоится долгожданный бой, остается менее двух недель, и сам британец уже приступает к заключительному этапу подготовки. В частности, в СМИ попало видео, как Джошуа тренирует свою шею и одновременно гибкость. Зрелище одновременно уникальное и впечатляющее – фанаты в соцсетях заценили.

It wouldn’t be an @AnthonyJoshua fight camp without a cool neck exercise video. #JoshuaUsyk pic.twitter.com/xhuHDhNHqp