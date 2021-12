Ломаченко и Комми провели последнюю дуэль взглядов накануне боя. Видео

Фото: пресс-служба Top Rank

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) и его следующий соперник, экс-обладатель титула IBF в легком дивизионе Ричард Комми (30-3, 27 КО) провели последнюю битву взглядов накануне боя.

