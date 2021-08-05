Ломаченко: «Хейтеры – это хорошо, они очень мотивируют»

Василий Ломаченко / Фото: ESPN

Экс-лидер легкого веса Василий Ломаченко (15-2, 11 KO) рассказал в интервью Youtube каналу LOMUS official, как на него влияет критика со стороны болельщиков бокса:



Умный человек никогда не будет верить словам, которые говорит кто-то. Чтобы человек тебе поверил, нужно предоставить какой-то факт. Опираться на мнение людей, которые пытаются каким-то образом обить грязью. Поначалу неправдивая информация злит. Я уже говорил, что нужно вовремя уметь остановиться. Потому что когда пластинка заедает, и ты одно и то же говоришь, люди на тебя смотрят и воспринимают иначе.