Ломаченко: «Накатани был очевидным выбором – нужно было выдергивать Лопеса»
Ломаченко: «Хейтеры – это хорошо, они очень мотивируют»
Экс-чемпион мира в трех весовых категориях рассказал о влиянии на него мнения поклонников бокса
5 августа 21:29
Василий Ломаченко / Фото: ESPN
Экс-лидер легкого веса Василий Ломаченко (15-2, 11 KO) рассказал в интервью Youtube каналу LOMUS official, как на него влияет критика со стороны болельщиков бокса:
Не знаю, добавилось ли хейтеров. Считаю, что хейтеры – это хорошо. Это та команда, которая тебя мотивирует. Ну, что поделаешь. Оправдываться? Объясняться?
Умный человек никогда не будет верить словам, которые говорит кто-то. Чтобы человек тебе поверил, нужно предоставить какой-то факт. Опираться на мнение людей, которые пытаются каким-то образом обить грязью. Поначалу неправдивая информация злит. Я уже говорил, что нужно вовремя уметь остановиться. Потому что когда пластинка заедает, и ты одно и то же говоришь, люди на тебя смотрят и воспринимают иначе.
Также «Хай-Тек» рассказал, почему был организован поединок с Масайоши Накатани (19-2, 13 KO).
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