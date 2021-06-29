Ломаченко: «Несмотря на размеры Джошуа, Усик имеет большие шансы на победу благодаря скорости»

«Хай-Тек» считает, что Усик добудет пояса в супертяжелом весе

Ломаченко и Усик / Фото: facebook.com/Alexanderusyk

Экс-лидер легкого веса Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) в интервью Sky Sports поделился мнением о шансах соотечественника Александра Усика (18-0, 13 KO) в предстоящем титульном поединке с чемпионом мира по версии WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО):



Усик имеет очень большой шанс на победу, но это не будет легко. Джошуа тоже понимает, что ему нужно делать на ринге. Энтони разбирается в боксе, у него есть и опыт аматорского бокса. Это будет очень интересный бой. Джошуа больше, но Усик намного быстрее.

Напомним, что накануне Лома добыл феноменальную победу нокаутом в бою с Масайоши Накатани (19-2, 13 KO).