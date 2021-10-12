Ломаченко: «Никогда не знаешь, что у Лопесов в голове. Сегодня они согласны на реванш, а завтра – уже нет»

«Хай-Тек» признался, что кроме Теофимо в легком весе его никто не интересует

Василий Ломаченко / Фото: Top Rank Экс-лидер легкого веса Василий Ломаченко (15-2, 11 KO) в подкасте Matchroom Boxing рассказал, что в легком весе у него лишь одна цель – абсолютный чемпион Теофимо Лопес (16-0, 12 KO):

Я хочу реванш, но ты никогда не знаешь, что происходит в голове Теофимо Лопеса и его отца. Потому что сегодня он говорит да, а завтра – нет, а послезавтра – снова да. Поэтому нам сложно понять, где мы находимся сейчас. Мы ждем его боя с Камбососом. Конечно же я также жду моего следующего боя. И после этого мы будем говорить, тогда мы поймем, как мы можем организовать его. В легком весе много громких имен: Гарсия, Дэвис, Хэйни. Ты хотел бы с ними встретиться? Сейчас меня интересует только одно имя – это Теофимо. Лишь одно имя. Как ты видишь реванш с Лопесом? Это будет другой бой? Совершенно. Потому что я очень мотивирован. Я хочу быть лучше. Продемонстрировать, что я сейчас могу показать в боксе. Американец в который раз напомнил, что с «плаксой» Василием Ломаченко (15-2, 11 KO) реванша не будет.

Олег Шумейко-младший