Ломаченко получил признание – фанаты бокса назвали его лучшим. Лопеса даже не было в опросе

Украинец серьезно оторвался от ближайших преследователей

Мнение

Василий Ломаченко / Фото - boxingscene.com

Сейчас в боксе не так уж и много действительно конкурентных весовых категорий. Супертяжелый, полусредний и, конечно же, легкий дивизионы серьезно выделяются. Как определить в них лучшего?

В хэвивейте лучшие хотя бы начали драться друг с другом, там уже хоть немного понятнее. В дивизионе до 66,6 кг свести лбами Эррола Спенса и Теренса Кроуфорда – это та еще задача. А в легком весе черт ногу сломит.

Василий Ломаченко, Джордж Камбосос, Теофимо Лопес, Дэвин Хэйни, Джервонта Дэвис, Раян Гарсия – кто из них лучший? И как это определить, учитывая количество претендентов на первый номер в рейтинге.

Камбосос держит у себя все пояса. В на первом месте Дэвис . Ломаченко – самый техничный. Но Лопес победил украинца. Хэйни держит у себя титул WBC. Гарсия самый популярный в социальных сетях (надеюсь, вы поняли шутку).

Определение лучшего – это вкусовщина. Кто-то оценивает технику, кто-то – удар, кто-то оппозицию и т.д. Доверять рейтингам ESPN, The Ring, DAZN – это не понимать, что их мнение завесит от того, к каким боксерам они близки.

Статус линейного чемпиона (Камбосос) тоже решает не все – если боксеры не дерутся друг с другом, то и это звание не показательно.

А что действительно играет роль, так это мнение болельщиков. Часто важнее быть народным чемпионом, нежели держать пояс. Известный инсайдеррешил у себя вузнать ответ на вопрос – а кого же считают лучшим болельщики. И, что интересно, среди его претендентов не было ни Лопеса, ни Гарсии.Что же, вот вопрос?

Основываясь исключительно на умениях, как вы считаете, кто сейчас лучший легковес в мире?

Джордж Камбосос – 8%

Дэвин Хэйни – 12,7%

Джервонта Дэвис – 19,9%

Суммарно эти трое собрали 40,6%. Это, если что, после почти 9 тысяч голосов.

Василий Ломаченко – 59,4%

У болельщиков не возникает вопросов. Они уверены в том, что украинец, если мы оцениваем качество бокса, а не пояса, оппозицию, известность или гонорары, лучший с огромнейшим отрывом.

Естественно, это ничего не меняет. Ломаченко все еще будет непросто добиться возможности воплотить свою мечту – собрать у себя все пояса, стать абсолютным чемпионом. Но факт того, что его считают лучшим не только украинские, но и западные болельщики – это очень важно.

Василий никогда не скрывал – для него важно вписать фамилию своего отца в историю. Путь к этому лежит не только через титулы, но и через уважение публики. Его украинец добился.

А теперь просто дайте ему выйти в ринг против того, у кого все пояса. И мы уже посмотрим, кто не просто лучший, если дело касается бокса, а и достоин считаться королем дивизиона. Страх заключается только в том, что он этого поединка не получит.