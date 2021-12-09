Арум: «После боя с Комми WBO назначит Ломаченко обязательным претендентом»
Ломаченко посетил матч НХЛ, где получил именную джерси «Рейнджерс»
Во время поединка регулярного чемпионата был анонсирован следующий бой украинца
09:28
Фото: Facebook Василия Ломаченко
Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) посетил матч регулярного чемпионата НХЛ «Рейнджерс» — «Колорадо» (3:7).
В Facebook боксер показал именную джерси «Рейнджерс» с 88 номером.
Утром 12 декабря Ломаченко проведет бой против Ричарда Комми. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка.
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