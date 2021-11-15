Ломаченко проведет на Madison Square Garden четвертый бой. Прошлые поединки заканчивались по-разному, но неизменно победой украинца

Бой с Комми станет первым в Нью-Йорке, на кону которого не будет чемпионского пояса

Василий Ломаченко / Фото: Facebook

В середине декабря экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (15-2, 11 KO) проведет поединок с Ричардом Комми (30-3, 27 KO).



Это будет четвертый поединок украинца на Madison Square Garden. Три предыдущих завершились победой «Хай-Тека».

Впервые на арене в Нью-Йорке в декабре 2017-о года Василий сразился с Гильермо Ригондо (20-2, 13 KO). Кубинец отказался продолжать поединок, а победа для Ломаченко стала десятой на профи ринге.

В мае 2018-о «Матрица» дрался с крепким Хорхе Линаресом (47-6, 29 KO). Была неплохая заруба, и колумбийцу даже удалось уронить украинца на настил, но все же виктория техническим нокаутом досталась Ломаченко.

И последний раз на стадионе появился в декабре того же 2018-о. Василию противостоял Хосе Педраса (28-3, 13 KO). И впервые исход был определен решением судей. Разгромная победа украинца по записям.

Отметим, что все бои были с чемпионскими поясами на кону. А вот предстоящий бой с Комми станет вторым кряду для Ломы, в котором в случае победы украинец не получит титул.