«Ломаченко сделает так, что ты покинешь ринг на носилках». Болельщики уничтожают Лопеса за отказ от реванша

Теофимо Лопес и Василий Ломаченко / Фото - eurosport.ru

А казалось, что все складывается так хорошо. Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) избил Масайоши Накатани (19-2, 13 КО) и Теофимо Лопес-старший под впечатлениями от поединка пообещал – сделает все, чтобы его сын согласился дать украинцу реванш.

Однако на днях абсолютный чемпион мира ошарашил всех громким заявлением – никакого реванша не будет.

Суть боя против Ломаченко была в том, что ты стремишься быть великим. Считаешь ли ты, что победа над Ломаченко сделала тебя королем легкого дивизиона?

Если ты проведешь реванш с ним, то, как думаешь, тебе удастся повторить то же?

И эти слова подожгли интернет. В Twitter Sky Sports Boxing, где появился этот отрезок из интервью Лопеса, ворвались болельщики бокса. И они словесно уничтожили американца.

"WHY SHOULD I REMATCH HIM?"@TeofimoLopez says he will leave @VasylLomachenko behind to fight his "leftovers"



Does Loma deserve a second fight? pic.twitter.com/JcAMJoaIAh