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«Ломаченко сделает так, что ты покинешь ринг на носилках». Болельщики уничтожают Лопеса за отказ от реванша

Американец избегает второго боя с украинцем
Бокс Профессиональный бокс
12:56
«Ломаченко сделает так, что ты покинешь ринг на носилках». Болельщики уничтожают Лопеса за отказ от реванша Мнение
Теофимо Лопес и Василий Ломаченко / Фото - eurosport.ru

А казалось, что все складывается так хорошо. Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) избил Масайоши Накатани (19-2, 13 КО) и Теофимо Лопес-старший под впечатлениями от поединка пообещал – сделает все, чтобы его сын согласился дать украинцу реванш.

Однако на днях абсолютный чемпион мира ошарашил всех громким заявлением – никакого реванша не будет.

Суть боя против Ломаченко была в том, что ты стремишься быть великим. Считаешь ли ты, что победа над Ломаченко сделала тебя королем легкого дивизиона?

Безусловно. Даже сам Ломаченко об этом сказал. Он просто пытается драться с моими объедками, пытается вернуться и очистить свое имя. Довольно забавно, что все считают, будто он снова получит бой со мной. Сейчас я смотрю только вперед, мы уже прошли этот этап. Теперь мы смотрим в сторону более крупных и важных вещей вроде боя с Джошем Тейлором и другими парнями.

Если ты проведешь реванш с ним, то, как думаешь, тебе удастся повторить то же?

Реванша не будет. Не будет. Никакого реванша. Если бы я проиграл, он бы вообще никогда не дал мне такой возможности. Так почему же я должен ему ее предоставлять? Я не буду этого делать.

И эти слова подожгли интернет. В Twitter Sky Sports Boxing, где появился этот отрезок из интервью Лопеса, ворвались болельщики бокса. И они словесно уничтожили американца.

Он не хочет, чтобы ему надрали задницу. Он знает, что Ломаченко в этот раз побьет его.

Реванш принесет им обоим много денег. Точно больше, чем бой с Камбососом и, возможно, больше, чем с Хэйни. Эти «он не дал бы мне реванш» звучат слабо. Тео, если ты настолько хорош, то побей его еще раз.

Именно этим и занимаются чемпионы (эмодзи смеха, убегающего человека и утки)

Лопес знает, что в реванше Ломаченко отведет его в школу.

Мужик, ты дрался с травмированным бойцом! Лома уничтожил Накатани, с которым у тебя были проблемы. Василий легко надерет тебе задницу.

Видео-обзор боя Ломаченко – Лопес:

У него ноль желания проводить реванш с Ломаченко. Ставлю дом на то, что в реванше Ломаченко заставит его покидать ринг на носилках.

Лопес будет уклоняться от Ломаченко так долго, как только сможет. Просто Тео знает, что ему повезло, в большинстве из-за того, что Ломаченко не делал ничего в первых 6 раундах. Лома отведет его в школу в реванше.

Почему Лома не заслужил реванш? Он предоставил Лопесу шанс. Мне нравится Лопес, но он боится реванша.

Он предоставил тебе возможность, хоть и не был на 100% здоров. Ты знаешь, что исход был бы совершенно другой, будь он здоров. Не бойся.

Тео хорош, но его комментарии – бред.

Ломаченко дал ему шанс, а он теперь избегает реванша. Лопес называл других бойцов интернет чемпионами, а теперь он ничем от них не отличается. Наверное, он помнит, как проиграл все раунды, когда Ломаченко пустил свои руки в ход. Желаю, чтобы Камбосос победил его.

Теофимо – самая большая утка в мире спорта сейчас.

Факт в том, что Лопес не делает ничего другого, кроме как держит у себя пояса. Другие боксировали бы здесь и там.

Так вот что значит его переворот?

Сын с**и.

Но среди всего этого хейта все же находятся комментарии людей, которые защищают Лопеса – напоминают, как Ломаченко вел себя до поединка и как его поведение резко изменилось после поражения.

Нет причин почему Лопес должен дать Ломаченко реванш. Лопес хотел, чтобы в их контракте был пункт о реванше, Ломаченко был уверен в себе, поэтому отказался. А как только он проиграл, то начал говорить о том, что заслужил реванш. Лопесу стоит заставить его подождать еще годик.

Дружище… Лома никогда не хотел реванша, потому что он и его команда были слишком уверены.  Только когда им надрали задницу, они захотели реванш… Никакого реванша для Ломаченко. Позвольте мне жить и жалеть об этом.

Он не даст реванш. Перед их боем Ломаченко вел себя так, будто не знает кто такой Лопес.

Но в этом всем интересно другое. Насколько искренен Лопес? Зачастую он говорит то, что нужно, то, что выгодно. Создать впечатление, что бой невозможен, подогреть интерес публики до предела и лишь подом дать ей реванш – это было бы сильно.

А если он просто сидит и прячется от Ломаченко, то зачем эта утка держит у себя все пояса?

Сергей Лукьяненко
Рейтинг:
(Голосов: 2)

Теги

Василий Ломаченко Теофимо Лопес

Комментарии 2

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7 сентября 2021г. 16:08
Надо же! Теофимо Лопес благодаря своих слов где он дал понять что отказывается от реванша с Ломой, он потерял в последнее двое суток всю репутацию, которую  он заслужил в последные два года.
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7 сентября 2021г. 15:52
Ну вот истина и правда всегда сплывает внаружу. Лопес и его отец бояться реванша и включили задный ход. Пускай теперь все знают что они шакалы, которые не отвечают за базар.
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