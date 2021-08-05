Ломаченко: «Сейчас детей забирает гадость и нечисть. Хочется быть для них примером хорошего человека»

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Василий Ломаченко (15-2, 11 KO) в интервью на Youtube канале LOMUS official рассказал о плохом влиянии извне на современных детей и как с этим бороться:



Я начал об этом думать, когда у меня появились дети, они начали расти, и эта вся гадость, нечисть начала их забирать. И я тогда начал понимать, что это плохо, и нужно своим примером показывать им, каким должен быть человек. Мы должны быть хорошим примером для них. Ведь хороший пример понятен для них – это самый простой путь. А вот быть спортсменом высокого класса и оставаться скромным человеком – здесь нужно трудиться над этим.