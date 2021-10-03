Ломаченко тепло пообщался с Роем Джонсом после боя Усика против Джошуа

В детстве украинец и не мечтал, что будет знаком с легендарным боксером

Фото: Facebook Василия Ломаченко

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) встретился с легендарным Роем Джонсом на «Уэмбли» после боя Александра Усика против Энтони Джошуа.

Боксеры тепло поприветствовали друг друга и перекинулись парой фраз. Судья по всему, Джонс поздравил Ломаченко с победой Усика. В Instagram украинец так описал встречу:

«Когда я был маленьким, то смотрел на Роя Джонса по телевизору и даже не думал, что когда-то буду с ним знаком! Сегодня я имею честь стоять с ним рядом и обнять его! С огромным уважением, легенда!»

Напомним, следующий бой Ломаченко проведет в 11 декабря в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden. Его соперником должен стать бывший чемпион мира Ричард Комми, однако официального подтверждения поединка пока не было.