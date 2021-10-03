Безумные эмоции Ломаченко во время боя Усика против Джошуа

Украинец очень сильно переживал за своего соотечественника и друга

Фото: OPBF Boxing News

В социальных сетях LomUs Official появилось видео, на котором видны эмоции Василия Ломаченко во время боя Александра Усика (19-0, 13 КО) против Энтони Джошуа (24-2, 22 КО):

Усик – Джошуа проведут реванш, примерные даты которого уже известны. Украинец хотел бы, чтобы второй бой прошел на киевском НСК «Олимпийский», но по объективным причинам это весьма маловероятно.

После первого боя Джошуа, заявил, что украинец пропускает много ударов. Усик же признался, что британец не сумел его ничем удивить в ринге.

Как бы там ни было, но бывшему чемпиону придется что-то менять в своем геймплане, ведь перебоксировать украинца он вряд ли сможет.