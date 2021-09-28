Ломаченко вернется в ринг 11 декабря против Комми? Официального подтверждения этому все еще нет

А тем временем уже конец сентября

Фото: Getty Images Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) неоднократно заявлял, что следующий бой проведет в 11 декабря в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden. Соперником украинца должен стать бывший обладатель пояса IBF в легком весе Ричард Комми (30-3, 27 КО). Об этом поединке уже говорят, как о свершившемся факте, однако никаких официальных подтверждений боксерская общественность еще не услышала. К примеру, авторитетный портал Boxrec у себя на сайте все еще не анонсировал бой Ломаченко – Комми. Напомним, 17 октября 2020 года Ломаченко проиграл Теофимо Лопесу. Затем летом этого года украинец закрыл поражения, нокаутировав Масойоши Накатани. Теперь же в команде «Хай-Тека» надеются, что теоретическая победа над Комми выведет их на реванш с Лопесом.

Сергей Остапенко