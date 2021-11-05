Новая порция фотографий с тренировок Ломаченко, который готовится избить экс-чемпиона
Лопес: «Дэвис, Хэйни, Стивенсон – Лома бы уничтожил их всех»
Абсолютный чемпион уверен, что украинца списывать со счетов еще рановато
09:10
Василий Ломаченко / Фото: staceymsnyder
Абсолютный чемпиона мира в легком весе Теофимо Лопес (16-0, 12 KO) уверен, что молодые звезды бокса еще не способны дать отпор Василию Ломаченко (15-2, 11 KO):
Лома побил бы всех этих чуваков! Всех! Лома побил бы Джервонту «Танка» Дэвиса. Лома уничтожил бы Девина Хэйни. Лома надрал бы задницу Шакуру Стивенсону. Даже несмотря на то, что он прошел карьерный пик, он все равно побил бы их всех.
Напомним, что предстоящий соперник Лопеса Джордж Камбосос (19-0, 10 KO) намерен нокаутировать чемпиона.
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