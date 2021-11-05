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Лопес: «Дэвис, Хэйни, Стивенсон – Лома бы уничтожил их всех»

Абсолютный чемпион уверен, что украинца списывать со счетов еще рановато
Бокс Профессиональный бокс
09:10
Лопес: «Дэвис, Хэйни, Стивенсон – Лома бы уничтожил их всех»
Василий Ломаченко / Фото: staceymsnyder

Абсолютный чемпиона мира в легком весе Теофимо Лопес (16-0, 12 KO) уверен, что молодые звезды бокса еще не способны дать отпор Василию Ломаченко (15-2, 11 KO):

Лома побил бы всех этих чуваков! Всех! Лома побил бы Джервонту «Танка» Дэвиса. Лома уничтожил бы Девина Хэйни. Лома надрал бы задницу Шакуру Стивенсону. Даже несмотря на то, что он прошел карьерный пик, он все равно побил бы их всех.

Напомним, что предстоящий соперник Лопеса Джордж Камбосос (19-0, 10 KO) намерен нокаутировать чемпиона.

Источник: vringe.com Олег Шумейко-младший
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(Голосов: 1)

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Василий Ломаченко Теофимо Лопес

Комментарии 2

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5 ноября 2021г. 11:51
Лопес в этот раз говорить правильно, и он расхваливает Лому. И в то же  время с его слов возникает вопрос - ну так дай тогда Лому реванш?!
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5 ноября 2021г. 09:20
И тебя тоже.
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