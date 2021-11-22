Камбосос: «Моя скорость, манера передвижения, взрывная мощь, удары – все это окажется Лопесу не по зубам»
Лопес – Камбососу: «Ты обидел мою мать, так что иди-ка ты на х**»
Абсолютный чемпион признался, что никакого уважения к сопернику после такого не осталось
22 ноября 17:04
Теофимо Лопес / Фото: Instagram
Абсолютный чемпион легкого веса Теофимо Лопес (16-0, 12 KO) в интервью Matchroom Boxing заявил, что его соперник Джордж Камбосос (19-0, 10 KO) переступил грань дозволенного:
У меня нет никакого уважения к Камбососу. Он затронул мою маму. Я ему говорил, предупреждал его и менеджера, что ничего нельзя говорить о моей семье. Говорите любую хр**ь обо мне – называйте тараканом или муравьем. Но не переступайте эту черту.
Как только он переступил этот барьер – пошел-ка он на х** со своим менеджером.
XSPORT проведет онлайн трансляцию поединка Лопес – Камбосос. Начало – 28 ноября в районе 06:00.