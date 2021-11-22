Лопес: «На семь с половиной раундов я заморозил Ломаченко»

Проблемы из-за травмы украинца абсолютный чемпион записал как свой плюс

Лопес и Ломаченко / Фото: Top Rank

Абсолютный чемпион легкого веса Теофимо Лопес (16-0, 12 KO) в интервью Matchroom Boxing напомнил о том, что на протяжении почти восьми раундов ничего не позволял делать Василию Ломаченко (15-2, 11 KO):



Когда люди говорят о Ломаченко – я заморозил его на семь с половиной раундов. Мы так это называем. Я не дал ему ничего сделать семь с половиной раундов. И это было непросто – никаких фанатов, ничего. Фаны, это то, что мне нужно. Кого бы против меня не поставили, мне все равно. У меня нет потолка. Я всегда найду путь, чтобы произвести зрелище и сделать свою работу.

Напомним, что Лопес следующий бой проведет с Джорджем Камбососом (19-0, 10 KO). XSPORT проведет онлайн трансляцию поединка Лопес – Камбосос. Начало – 28 ноября в районе 06:00.