Поединок между Лопесом и Камбососом не перенесут
Лопес не против переноса поединка с Камбосос
Осталось дело за австралийским претендентом на титул
07:17
Теофимо Лопес / Фото - DAZNАбсолютный чемпион мира в легком дивизионе американец Теофимо Лопес (16-0, 12 КО) подписал все документы на перенос очного поединка с австралийским претендентом на титул Джорджем Камбососом (19-0, 10 КО). Но на данный момент Джордж еще не согласился на перенос противостояния. Об этом в интервью ESPN сообщил отец и тренер чемпиона Теофимо Лопес-старший.
«Я хочу самого лучшего для своего сына, и думаю, что это большой этап для него. Бой 4-го октября убил бы нас, черт возьми. Все бы над нами смеялись, и я думаю, это правильное решение перенести поединок на другую дату. Деньги - это еще не все. Мы еще сможем заработать. Сейчас другие вещи важнее».
Напомним, что бой между Лопесом и Камбососом изначально был запланирован на 4 октября в нью-йоркском театре Hulu Theater в MSG, однако организаторы ивента приняли решение перенести поединок на 16 октября на арену Barclays Center в Бруклине.
Накануне появилась информация, что поединок Лопес – Камсбосос не будет перенесен.