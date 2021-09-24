Лопес не против переноса поединка с Камбосос

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 4
Сейчас 0
Сегодня 4
Завтра 21
Футбол (4 события из 6) показать все
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
19:30 Торино - Лацио 1:1 Окончен
19:30 Сампдория - Наполи 0:4 Окончен
21:45 Рома - Удинезе 1:0 Окончен
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
23:00 Кадис - Барселона 0:0 Окончен
нет важных матчей
Футбол (2 события из 2) показать все
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
21:30 Гройтер Фюрт - Бавария -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
19:30 Колос - Ворскла -:- Запланирован
Хоккей (2 события из 4) показать все
УХЛ 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
18:00 Днепр - Донбасс -:- Запланирован
18:30 Кременчуг - Мариуполь -:- Запланирован
Футбол (19 событий из 30) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
14:30 Челси - Манчестер Сити -:- Запланирован
14:30 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла -:- Запланирован
17:00 Лестер - Бернли -:- Запланирован
17:00 Лидс - Вест Хэм -:- Запланирован
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
20:00 Страсбур - Лилль -:- Запланирован
22:00 Лион - Лорьян -:- Запланирован
22:00 ПСЖ - Монпелье -:- Запланирован
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
19:30 Боруссия Мёнхенгладбах - Боруссия Дортмунд -:- Запланирован
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
16:00 Специя - Милан -:- Запланирован
19:00 Интер - Аталанта -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
17:15 Валенсия - Атлетик -:- Запланирован
19:30 Севилья - Эспаньол -:- Запланирован
22:00 Реал - Вильярреал -:- Запланирован
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
15:30 Агробизнес - Подолье -:- Запланирован
15:30 Олимпик - ВПК-Агро -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
14:00 Александрия - ФК Мариуполь -:- Запланирован
16:00 Олимпик - ФК Львов -:- Запланирован
17:00 Шахтер - Верес -:- Запланирован
19:30 Рух - Динамо -:- Запланирован
Хоккей (2 события из 10) показать все
УХЛ 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
13:00 Белый Барс - Рулав Одд -:- Запланирован
17:00 Сокол - Краматорск -:- Запланирован

Лопес не против переноса поединка с Камбосос

Осталось дело за австралийским претендентом на титул

Бокс Профессиональный бокс
07:17
Лопес не против переноса поединка с Камбосос
Теофимо Лопес / Фото - DAZN
Абсолютный чемпион мира в легком дивизионе американец Теофимо Лопес (16-0, 12 КО) подписал все документы на перенос очного поединка с австралийским претендентом на титул Джорджем Камбососом (19-0, 10 КО). Но на данный момент Джордж еще не согласился на перенос противостояния. Об этом в интервью ESPN сообщил отец и тренер чемпиона Теофимо Лопес-старший.

«Я хочу самого лучшего для своего сына, и думаю, что это большой этап для него. Бой 4-го октября убил бы нас, черт возьми. Все бы над нами смеялись, и я думаю, это правильное решение перенести поединок на другую дату. Деньги - это еще не все. Мы еще сможем заработать. Сейчас другие вещи важнее».


Напомним, что бой между Лопесом и Камбососом изначально был запланирован на 4 октября в нью-йоркском театре Hulu Theater в MSG, однако организаторы ивента приняли решение перенести поединок на 16 октября на арену Barclays Center в Бруклине.

Накануне появилась информация, что поединок Лопес – Камсбосос не будет перенесен.



Владимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Теофимо Лопес Джордж Камбосос

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

﻿Поединок между Лопесом и Камбососом не перенесут
﻿Поединок между Лопесом и Камбососом не перенесут
Бокс Профессиональный бокс
23 сентября 16:47
Лопес выступил против переноса боя с Камбососом
Лопес выступил против переноса боя с Камбососом
Бокс Профессиональный бокс
22 сентября 10:37
1
Поединок Теофимо Лопеса и Джорджа Камбососа снова перенесут
Поединок Теофимо Лопеса и Джорджа Камбососа снова перенесут
Бокс Профессиональный бокс
21 сентября 08:59
Камбосос назвал факторы, которые негативно повлияют на Лопеса в бою с ним
Камбосос назвал факторы, которые негативно повлияют на Лопеса в бою с ним
Бокс Профессиональный бокс
20 сентября 22:25
Камбосос: «Лопес абсолютно не сосредоточен перед нашим боем»
Камбосос: «Лопес абсолютно не сосредоточен перед нашим боем»
Бокс Профессиональный бокс
20 сентября 20:55
1
Лопес-старший: «Ломаченко – лучший боец в мире. Я говорил, что он уничтожит Накатани»
Лопес-старший: «Ломаченко – лучший боец в мире. Я говорил, что он уничтожит Накатани»
Бокс Профессиональный бокс
20 сентября 11:59
3

Новости: Бокс

Он точно сумасшедший. Вудли решил сделать татуировку со словами «Я люблю Джейка Пола»
Он точно сумасшедший. Вудли решил сделать татуировку со словами «Я люблю Джейка Пола»
Профессиональный бокс
10:41
Усик: «Владимир Кличко 11 лет бил весь мир. У таких людей многому можно научиться»
Усик: «Владимир Кличко 11 лет бил весь мир. У таких людей многому можно научиться»
Профессиональный бокс
10:25
И вновь не топовый соперник. Андраде проведет следующий бой 20 ноября
И вновь не топовый соперник. Андраде проведет следующий бой 20 ноября
Профессиональный бокс
09:41
Усик – о спаррингах перед боем с Джошуа: «Я провел 15 раундов по 4 минуты, и перерыв был 30 секунд»
Усик – о спаррингах перед боем с Джошуа: «Я провел 15 раундов по 4 минуты, и перерыв был 30 секунд»
Профессиональный бокс
09:35
Продан: «Если Усик настроит ритм и ножки будут работать, он обыграет Джошуа в одну калитку»
Продан: «Если Усик настроит ритм и ножки будут работать, он обыграет Джошуа в одну калитку»
Профессиональный бокс
08:59
Владимир Кличко: «Не могу дождаться чемпионской битвы Усика – Джошуа»
Владимир Кличко: «Не могу дождаться чемпионской битвы Усика – Джошуа»
Профессиональный бокс
08:26
Портер рассказал, что необходимо Уайлдеру для победы над Фьюри
Портер рассказал, что необходимо Уайлдеру для победы над Фьюри
Профессиональный бокс
08:25
Джошуа: «Я уверен, что смогу перебить Усика. У меня в этом нет сомнений»
Джошуа: «Я уверен, что смогу перебить Усика. У меня в этом нет сомнений»
Профессиональный бокс
07:57
Арум: «Моя большая мечта – организация объединительного боя между Фьюри и Усиком»
Арум: «Моя большая мечта – организация объединительного боя между Фьюри и Усиком»
Профессиональный бокс
07:38
Все новости

Популярные новости

Украинская легкоатлетка: «На двух Олимпиадах у меня не было секса, но может в Париже повезет»
Украинская легкоатлетка: «На двух Олимпиадах у меня не было секса, но может в Париже повезет»
Легкая атлетика
17 сентября 19:09
23
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
Бокс Профессиональный бокс
23 сентября 22:20
44
Ломаченко получит шанс стать абсолютным чемпионом
Ломаченко получит шанс стать абсолютным чемпионом
Бокс Профессиональный бокс
19 сентября 19:18
1
Усик: «Я отбоксировал с Чисорой 12 раундов, но на самом деле это очень непростой парень»
Усик: «Я отбоксировал с Чисорой 12 раундов, но на самом деле это очень непростой парень»
Бокс Профессиональный бокс
19 сентября 09:24
5
Менеджер Джошуа: «Владимир Кличко отказался от какой-либо вовлеченности в поединок Энтони и Усика»
Менеджер Джошуа: «Владимир Кличко отказался от какой-либо вовлеченности в поединок Энтони и Усика»
Бокс Профессиональный бокс
20 сентября 10:21
Уайт дал смелый прогноз на бой Джошуа – Усик: «Он может быстро закончить свое дело»
Уайт дал смелый прогноз на бой Джошуа – Усик: «Он может быстро закончить свое дело»
Бокс Профессиональный бокс
21 сентября 10:00
1
Все новости