Лопес год назад победил Ломаченко, но все еще не провел ни одного боя. Почему его поединок сорвался?
Лопес объяснил, почему ему не интересен реванш с Ломаченко
Поединок абсолютного чемпиона легкого веса с Камбососом сорвался
16:18
Теофимо Лопес / Фото: Thriller
Абсолютный чемпион в легком весе Теофимо Лопес (16-0, 12 KO) в своем Instagram опубликовал фото, которое объясняет, почему его не интересует реванш с экс-лидером дивизиона Василием Ломаченко (15-2, 11 KO):
Две причины, почему я не соревнуюсь:
1. Ты не можешь получить то, чем владею я
2. Мне не нужно ничего твоего.
Лопес год назад победил Ломаченко, но все еще не провел ни одного боя. Почему его поединок сорвался?
Напомним, что американец желает провести бой с абсолютным чемпионом полусреднего веса Джошем Тейлором (18-0, 13 KO).