Лопес: «Подерусь с любым в легком весе, но не Ломаченко»

Абсолютный чемпион продолжает гнуть свою линию

Теофимо Лопес / Фото: Thriller

Абсолютный чемпион в легком весе Теофимо Лопес (16-0, 12 KO) поделился планами насчет боев в дивизионе, не забыв напомнить, что реванша с Василием Ломаченко (15-2, 11 KO) не будет:



Этот вариант даже не рассматривается. Если бы я проиграл, мне бы хоть кто-то предложил реванш? Если бы я проиграл, меня бы поставили на ставку 100 тысяч баксов за бой и задвинули поглубже в андеркарды, где бы обо мне все вскоре успешно позабыли. Все произошло так, как и должно было произойти. Я стал абсолютом, первым в дивизионе в эру четырех поясов. «Танк» Дэвис, Райан Гарсия, Девин Хэйни... Подерусь с тем, кто готов со мной драться. За мной не заржавеет.

Напомним, что предстоящий бой американца с Джорджем Камбососом (19-0, 10 KO) может пройти в один день с поединком Василия Ломаченко (15-2, 11 KO).