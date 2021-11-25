Ромеро: «У жертвенного ягненка Камбососа нет шансов против Лопеса»
Лопес рассказал, сколько боев планирует провести в следующем году
В 2021-м абсолютный чемпион еще не дрался
25 ноября 22:11
Теофимо Лопес / Фото: Getty Images
Абсолютный чемпион легкого веса Теофимо Лопес (16-0, 12 KO) в интервью iFL TV заявил, что хочет активнее провести следующий год:
Я верю, что остановлю Камбососа в первом раунде. В конце концов я настроен на нечто большее. Впереди ждут лучшие вещи. Я стараюсь делать все, что от меня возможно, когда это возможно.
Так что ждите следующий год. В 2022-м мы сделаем три боя.
Напомним, что Лопес следующий бой проведет с Джорджем Камбососом (19-0, 10 KO). XSPORT проведет онлайн трансляцию поединка Лопес – Камбосос. Начало – 28 ноября в районе 06:00.
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