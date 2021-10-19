Лопес-старший: «Теофимо мог нокаутировать Лому, но рефери спас задницу украинца»

Ломаченко и Лопес / Фото: boxingnewsonline

Отец и тренер абсолютного чемпиона мира в легком весе Теофимо Лопеса (16-0, 12 KO) Теофимо Лопес-старший, заявил, что рефери поединка его сына с Василием Ломаченко (15-2, 11 KO) повелся на уловку украинца, что помешало его сыну нокаутировать «Хай-Тека»:



Тот удар по корпусу, который мой сын нанес, кажется, в 11-м раунде, потряс его, и они приостановили бой. Теофимо мог остановить его прямо там. Это было чистое попадание по корпусу, там прошла двоечка. Удар пришелся прямо в область чертового пояса, но он притворился, будто ему попали ниже. Вы сами это видели.