Теперь приходится боксировать с Накатани и Комми. Пять лучших боев Ломаченко, которые так и не состоялись
Лопес-старший: «Теофимо мог нокаутировать Лому, но рефери спас задницу украинца»
Отец абсолютного чемпиона заявил, что досрочно победить Василия было непросто, ведь он не хотел драться
14:24
Ломаченко и Лопес / Фото: boxingnewsonline
Отец и тренер абсолютного чемпиона мира в легком весе Теофимо Лопеса (16-0, 12 KO) Теофимо Лопес-старший, заявил, что рефери поединка его сына с Василием Ломаченко (15-2, 11 KO) повелся на уловку украинца, что помешало его сыну нокаутировать «Хай-Тека»:
Мы могли победить его нокаутом, но Ломаченко не захотел драться. В таком случае немного тяжелее нокаутировать соперника, но он был готов упасть. Рефери спас его задницу, когда приостановил бой на 10 секунд. Он с ума сошел, что ли? Так что Ломе действительно повезло.
Тот удар по корпусу, который мой сын нанес, кажется, в 11-м раунде, потряс его, и они приостановили бой. Теофимо мог остановить его прямо там. Это было чистое попадание по корпусу, там прошла двоечка. Удар пришелся прямо в область чертового пояса, но он притворился, будто ему попали ниже. Вы сами это видели.
Напомним, что предстоящий соперник Лопеса Джордж Камбосос (19-0, 10 KO) рассматривает Ломаченко как одного из претендентов на следующий бой.