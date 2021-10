Ломаченко после боя с Комми может сразиться за пояса легкого веса

Василий Ломаченко / Фото: essentiallysports.com

Претендент по линии IBF Джордж Камбосос (19-0, 10 KO) заявил в Twitter об амбициозных планах после победы над абсолютным чемпионом легкого веса Теофимо Лопесом (16-0, 12 KO):

Say NO to RACISM! @Realdevinhaney this kid won’t fight you & if he does sign he’ll stall 6X I’ll give you a crack after i make this kid irrelevant & take all them belts. Just bring that nice WBC belt & I’ll bring mine too Unless you want to give him another L! I’ll see Loma pic.twitter.com/mlJFEKFXZd