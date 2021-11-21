Не только Спенс. Кроуфорд в следующем бою может подраться с абсолютным чемпионом

Теренс Кроуфорд / Фото: Getty Images

Глава Top Rank Боб Арум рассказал в интервью iFL TV о возможных соперниках чемпиона WBO в полусреднем весе Теренса Кроуфорда (38-0, 29 KO):



Бой с Тейлором в Великобритании – просто взрыв мозга. Почему не привезти Теренса в Британию? Он не беспокоится об этом. Если на кону боя с Тейлором в Великобритании будут большие деньги, то почему ему не воспользоваться такой возможностью.