Почти равный бой. Известна статистика ударов в бою Кроуфорд – Портер
Не только Спенс. Кроуфорд в следующем бою может подраться с абсолютным чемпионом
Арум не против устроить бой с Тейлором в Великобритании
21 ноября 10:20
Теренс Кроуфорд / Фото: Getty Images
Глава Top Rank Боб Арум
рассказал в интервью iFL TV о возможных соперниках чемпиона WBO в полусреднем весе Теренса Кроуфорда (38-0, 29 KO):
У Top Rank нет контракта с Кроуфордом, но у нас хорошие отношения, и мы предложим Кроуфорду лучший бой. Спенс был бы хорошим соперником для следующего боя. Или Джош Тейлор.
Бой с Тейлором в Великобритании – просто взрыв мозга. Почему не привезти Теренса в Британию? Он не беспокоится об этом. Если на кону боя с Тейлором в Великобритании будут большие деньги, то почему ему не воспользоваться такой возможностью.
Напомним, что Шон Портер (31-4-1, 17 KO) после поражения от Кроуфорда завершил карьеру.
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