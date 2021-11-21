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Крутой бой. Видео лучших моментов поединка Кроуфорд – Портер
Теренс отстоял титул WBO и попутно завершил карьеру соперника
21 ноября 14:09
Фото: The Independent
Пресс-служба промоутерской компании Top Rank опубликовала видео лучших моментов боя между чемпионом мира WBO в полусреднем весе Теренсом Кроуфордом (38-0, 29 КО) и Шоном Портером (31-4-1, 17 КО).
Поединок получился конкурентным, но во второй его часть Кроуфорд завладевал все большим преимуществом. В десятом раунде чемпион дважды уронил претендента и вынудил его угол отказаться от продолжения боя.
Видео лучших моментов:После поединка Портер объявил о завершении карьеры. Кроуфорд, напротив, имеет грандиозные планы на будущее.
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