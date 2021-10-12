Лопес: «Я хочу крови. Я сломаю шею Камбососу, но не буду убивать, ведь у него есть дети»

Лопес и Камбосос / Фото: Thriller

Абсолютный чемпион легкого веса Теофимо Лопес (16-0, 12 KO) в интервью Youtube каналу iFL TV, рассказал, что Джорджа Камбососа (19-0, 10 KO) в предстоящем бою ждет тотальное уничтожение:



Люди понимают, что нужно уважать семью. Есть бизнес, а если личное. Я ведь сказал им: «Я знаю, что вы скажете ему хайповать, говорить одно, другое. Но пускай не говорит о семье». Но когда я заболел, то они начали кричать на мою команду. Я был в Лас-Вегасе, а они в Маями вели себя как дерьмо по отношению к моей команде.

Я записал всех, кто это делал. Я сломаю этому парню шею. Я не убью его, потому что у него есть дети. Но я так его изобью. Именно это и произойдет. Вот почему он отказался от боя. Он знает, что произойдет.

Я был готов дать ему дополнительные 380 тысяч долларов из своего гонорара. Из моего гонорара. Он отказался. Он обосрался. Обосрался. Я дал ему шанс. Я горю внутри. Я испепелю его в ринге.