IBF уведомила Ортиса и Хрговича, что они подерутся за статус претендента для Усика

Хорват уже дал согласие на этот бой

Международная боксерская федерация (IBF) отправила официальные письма Луису Ортису (33-2, 28 КО) и Филипу Хроговичу (14-0, 12 КО), в котором уведомила боксеров, что между ними назначен бой за звание официального претендента на пояс чемпиона мира. Об этом сообщил инсайдер Майкл Бенсон.

Хргович уже дал согласие на поединок, от Ортиса вестей пока не поступало, на ответ у него есть три дня.

Титулом IBF владеет украинец Александр Усик.

Напомним, 1 января Ортис нокаутировал Чарльза Мартина и стал официальным претендентом, но, как оказалось позже, в том поединке кубинец только завоевал второе место в рейтинге IBF и лишь теперь сможет подраться за звание претендента.