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«Люди могут подумать, что я больной». Усик рассказал, что война в Украине даст ему дополнительную мотивацию на реванш с Джошуа

Также украинец рассказал, как называет его члены команды
Бокс Профессиональный бокс
17:32
«Люди могут подумать, что я больной». Усик рассказал, что война в Украине даст ему дополнительную мотивацию на реванш с Джошуа
Фото: Business Insider

Чемпион мира по версиям WBO/WBA/IBF Александр Усик (19-0, 13 KO) рассказал в интервью Blockasset рассказал, как война в Украине повлияет на него на фоне предстоящего реванша с Энтони Джошуа (24-2, 22 KO):

Люди, которые будут слушать это, могут подумать, что я больной. Но те, кто меня знают, подчеркивают, что у меня действительно есть определенная функция. Они называют ее «Мистер Фрост». В узких кругах в моей команде многие называют меня «Мистер Фрост».

Я могу отключаться от определенных вещей, которые мешают мне достигнуть цели. То, что происходит сейчас у меня дома, будет очень сильно меня мотивировать в зале. И каждый день в своих тренировках, вставая рано утром, после молитвы я мотивируюсь тем, что я должен помочь своим людям, своей стране порадоваться.

Усик также рассказал информацию о Василие Ломаченко (16-2, 11 KO).

Олег Шумейко-младший
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Александр Усик Александр Усик - Энтони Джошуа

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