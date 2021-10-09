Леннокс Льюис: «Я не верил, когда Фьюри сказал, что пойдет на Уайлдера во втором бою»

Фото: boxingscene.com

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Леннокс Льюис признался, что его удивила агрессивная манера ведения боя британца Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО) в реванше с американцем Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 КО).

Льюиса цитирует портал boxingscene.com.

До этого Деонтею никогда не приходилось пятиться. Он должен понять, что у парня, который идет вперед, больше шансов попасть, чем у бойца, который отступает, если только ты не тренировался драться на отходах и не привык к этому. Впрочем, это тяжело быстро наработать.

Если ты это не тренировал, то тебе будет сложно. Правило гласит, что, отступая, вам нужно остановиться, зафиксировать ноги и выбросить удар. Но над этим нужно много работать. Только несколько человек способны сделать это, в том числе я».