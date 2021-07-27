Макгиган: «Джошуа остановит Усика с восьмого по десятый раунд»

Энтони Джошуа / фото - boxingnewsonline.net

Шейн Макгиган, тренер британского супертяжеловеса Даниэля Дюбуа (16-1, 15 КО), в интервью YouTube-каналу Boxing Social предсказывает, что чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) одержит досрочную победу в бою с Александром Усиком (18-0, 13 КО).

Усик тот же боец, которым был в первом тяжелом весе, просто ему не хватает габаритов. Эвандер Холифилд - это другая порода. Даже Дэвид Хэй не был таким, как он. Хэй обладал мощью, но у него не было физики. Поэтому его тело начало давать сбои, и ему приходилось сниматься с боев, так как Дэвид не был прирожденным супертяжеловесом.

С Усиком та же ситуация. Он убил плечо, у него следует травма за травмой. Когда ты спаррингуешь со 115-килограммовыми парнями, это совсем другое. Это как таскать на себе цемент и идти вперед. Твое тело сломается».