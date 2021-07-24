Лобов: «Настроен закончить бой с Беринчиком досрочно»
Макгрегор поддержал Лобова перед боем против Беринчика
Онлайн трансляцию поединка смотрите у нас на сайте
24 июля 20:47
Фото: SportsJOE.ie
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор поддержал своего друга и спарринг партнера Артема Лобова перед его боем на голых кулаках против украинского боксера Дениса Беринчика.
Бой Беринчика и Лобова состоится сегодня, 24 июля, в Киеве. Ориентировочно начало – 22:00. Онлайн трансляция доступна у нас на сайте.
Накануне бойцы прошли церемонию взвешивания.