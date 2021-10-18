Малиновский: «Усик прочувствовал Джошуа и теперь понимает, что можно выигрывать досрочно»

Олег Малиновский / Фото: B1 Boxing

Украинский полулегковес Олег Малиновский (27-0, 8 KO) поделился мнением о реванше чемпиона мира по версиям WBO/WBA/IBF Александра Усика (19-0, 13 KO) и Энтони Джошуа (24-2, 22 KO):



Если Джошуа ничего не поменяет, то реванш будет таким же, каким был первый бой – односторонним. Саня, однозначно… хотя Саня ведь тоже прочувствовал Джошуа. Думаю, теперь он понимает, что можно выигрывать и досрочно. Вроде бы он и хотел это сделать, но его угол придержал.

Ну и Джошуа сейчас понимает, что перебоксировать Саню он не сможет. Он, наверное, будет поднимать руки, идти вперед и все-таки стараться ударить. Получится у него это сделать или нет? Я думаю, конечно, вряд ли.