Форман – о бое Фьюри – Уайлдер: «Я, Фрейзер и даже Тайсон – забудьте всех нас»
Майк Тайсон признался, что справиться с буйным характером ему помогли марихуана и галлюциногенные грибы
«Железный Майк» после употребления не буянит, как раньше
14 октября 21:47
Майк Тайсон / Фото: Instagram
Легендарный боксер Майк Тайсон рассказал, что позволило ему справиться с проблемным характером
Слова «Железного Майка» приводит WBN с ссылкой на Forbes:
Вы видите, как сильно изменилась моя жизнь за пять лет? Тогда я был наркоманом. Я даже не думал, что смогу выжить. Затем я познакомился с медициной животных и растений.
Раньше вы всегда читали негатив обо мне в газетах. Что же случилось с тем парнем? Трудно сформулировать, но я считаю, что галлюциногены и трава помогли мне понять мои отношения с Богом. Я не использую вещества для отдыха. Я не любитель такого. Все делается только с духовной точки зрения.
Майк заявил, что третий поединок Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 KO) и Деонтея Уайлдера (42-2-1, 41 KO) войдет в историю.