Майк Тайсон признался, что справиться с буйным характером ему помогли марихуана и галлюциногенные грибы

Майк Тайсон / Фото: Instagram

Легендарный боксер Майк Тайсон рассказал, что позволило ему справиться с проблемным характером



Слова «Железного Майка» приводит WBN с ссылкой на Forbes:

Раньше вы всегда читали негатив обо мне в газетах. Что же случилось с тем парнем? Трудно сформулировать, но я считаю, что галлюциногены и трава помогли мне понять мои отношения с Богом. Я не использую вещества для отдыха. Я не любитель такого. Все делается только с духовной точки зрения.