«Войдет в историю». Майк Тайсон наконец прокомментировал бой Фьюри – Уайлдер

И заявил, что поединок превзошел все ожидания

Фото: The Hollywood Reporter

Самый молодой чемпион мира в супертяжелом весе легендарный Майк Тайсон в Twitter поделился мнением о поединке обладателя титула WBC Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО) против Деонтея Уайлдера (42-2-1, 41 КО):

«Бой Фьюри – Уайлдер войдет в историю, как один из величайших. Но не по причине мастерства, а за экшен, эмоции и восторг. Этот бой был о храбрости, боевом духе и решимости. Все выиграли в этот субботний вечер. Бой превысил ожидания, превысил хайп. Оба они достигли статуса величайших всех времен».

Напомним, Фьюри дважды побывал на настиле ринга, однако в 11-м раунде сам сумел нокаутировать обессиленного Уайлдера. После боя «Цыганский король» закатил несколько вечеринок, а вот «Бронзовый бомбардировщик» отправился в больницу.



Что же касается будущего боксеров, то в команде Фьюри намерены драться только с обладателем остальных поясов Александром Усиком. По поводу Уайлдера были опасения, что он завершит карьеру, но окружение «Бронзового бомбардировщика» опровергло эту информацию.