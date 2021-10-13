Промоутер Усика ответил Андре Уорду, который не дает украинцу шансов в бою с Фьюри
«Войдет в историю». Майк Тайсон наконец прокомментировал бой Фьюри – Уайлдер
И заявил, что поединок превзошел все ожидания
13:08
Фото: The Hollywood Reporter
Самый молодой чемпион мира в супертяжелом весе легендарный Майк Тайсон в Twitter поделился мнением о поединке обладателя титула WBC Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО) против Деонтея Уайлдера (42-2-1, 41 КО):
«Бой Фьюри – Уайлдер войдет в историю, как один из величайших. Но не по причине мастерства, а за экшен, эмоции и восторг. Этот бой был о храбрости, боевом духе и решимости. Все выиграли в этот субботний вечер. Бой превысил ожидания, превысил хайп. Оба они достигли статуса величайших всех времен».
Напомним, Фьюри дважды побывал на настиле ринга, однако в 11-м раунде сам сумел нокаутировать обессиленного Уайлдера. После боя «Цыганский король» закатил несколько вечеринок, а вот «Бронзовый бомбардировщик» отправился в больницу.
Что же касается будущего боксеров, то в команде Фьюри намерены драться только с обладателем остальных поясов Александром Усиком. По поводу Уайлдера были опасения, что он завершит карьеру, но окружение «Бронзового бомбардировщика» опровергло эту информацию.