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Майк Тайсон: «Раньше постоянно дрался на улице за деньги. 3-4 боя в день и грабил еще кого-нибудь»

Американец поделился историями из прошлой жизни
Бокс Профессиональный бокс
10:23
Майк Тайсон: «Раньше постоянно дрался на улице за деньги. 3-4 боя в день и грабил еще кого-нибудь»
Майк Тайсон / фото - Photos.com

Бывший чемпион мира Майк Тайсон рассказал о своем детстве, в котором он часто дрался на улице за деньги. Также «Железный Майк» в ток-шоу Valuetainment признался, что ранее у него было не такое крутое прозвище.

«Я постоянно дрался за деньги. 3-4 уличных боя в день у меня было. Да, дрался за деньги и грабил еще кого-нибудь. Нет, ну это практически каждый делал не только Кимбо [Слайс], это повсюду было. Каждый дрался несколько раз в день: пошел на эту улицу - подрался, потом пошёл на ту и так далее. Я уже тогда отправлял в нокаут. Да-да-да. Это было в 9, 10, 11 лет, примерно в то время. И я еще добавить хочу, что все это происходили сами по себе. То есть я просто как-нибудь закрываюсь, выставляю руку и все, они падают. Раз, закрываюсь, руку выставляю и всё, он уже лежит. Я серьезно.

Когда старшие, всякие криминальные ребята начали меня брать к себе в компанию, вот тогда я понял, что во мне что-то есть такое. Они что-нибудь скажут: «Иди, вон, стырь часы, укради кошелек, свисни то, свисни это». Вот этим мы и занимались. Конечно было такое, что я проигрывал на улице, без поражений в жизни никак, проигрывать нужно уметь, это необходимый опыт. Прозвали меня в то время «Грязный Айк». Потому что у меня могли быть классные вещи, но они всегда были грязными. Я тогда толком в этом не понимал ничего. Там пошел с голубями потусовался, а у меня потом вся майка в какашках, я тогда вообще не смылил ничего в гигиене».

Майк может вернуться в ринг против Дэвида Хэя.

Ранее Тайсон вспомнил историю о том, как своровал у жены несколько миллионов.

Антон Кривенко
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Майк Тайсон

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