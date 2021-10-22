Майки Гарсия намерен спуститься в первый полусредний вес

Американец потерпел сенсационное поражение в поединке против Сандро Мартина

Майки Гарсия / фото - boxingscene.com

Бывший чемпион мира в четырех весах Майки Гарсия (40-2, 30 KO) в интервью ESNews.com признался, что решил вернуться в первый полусредний дивизион после сенсационного поражения в бою с малоизвестным боксером из Испании Сандром Мартином (39-2, 13 KO).

«Думаю, я спущусь в 140-фунтов. Там у меня куда более лучшие варианты. Мы проведем бой в первом полусреднем весе, а затем посмотрим, куда это меня приведет. Одна уверенная победа в 140-фунтах поможет мне вернуть уважение и утерянные позиции. Это убедит каждого, что во мне еще много чего осталось».

При этом 33-летний американец не исключает, что в будущем все-таки проведет реванш с Мартином, чтобы расквитаться за досадный проигрыш.

«Может быть, мы увидимся с ним в ближайшем будущем. Возможно, мне понадобится один или два боя, чтобы заполучить рематч, или же я буду претендентом на его титул, которым он владеет в 140-фунтах. А, может быть, я завоюю чемпионский пояс и дам ему шанс».

Майки Гарсия прокомментировал сенсационное поражение от Сандро Мартина.