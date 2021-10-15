Майки Гарсия рассказал, как планирует выйти на бой с абсолютным чемпионом полусреднего веса

Майки Гарсия / Фото: Matchroom Boxing

Экс-чемпион мира в четырех весовых категориях Майки Гарсия (40-1, 30 KO) заявил, что у него есть план, как выйти на поединок с абсолютным чемпионом первого полусреднего веса:



Я могу точно сказать, что больше никогда не вернусь в легкий дивизион, но готов выступать в первом полусреднем. Здесь есть несколько интересных бойцов. Джош Тейлор – великий чемпион. Также некоторые бойцы скоро поднимутся сюда из легкого веса. Будет много вариантов для больших боев.

Сейчас я просто должен продолжать побеждать. Победа в субботу, а затем победа над кем-то вроде Прогрейсом, должна привлечь достаточно внимания, чтобы провести поединок с Тейлором. Он бесспорный чемпион. Это, конечно, самый большой бой, который я могу получить в этой весовой категории.