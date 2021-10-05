Валуев высказался о бое Фьюри – Уайлдер в разрезе возможного поединка с Усиком
Менеджер Уайлдера: «Деонтей хочет вернуть себе свой титул, сделать это разрушительным способом»
Шелли Финкель уверен в победе американца в предстоящем бою с Фьюри
17:28
Шелли Финкель и Деонтей Уайлдер / Фото - boxingscene.comМенеджер экс-чемпиона мира в супертяжелом дивизионе Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 KO) Шелли Финкель прокомментировал реванш своего подопечного с обладателем титула по версии WBC Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО), который состоялся в минувшем году.
Цитирует Уайлдера boxingscene.com.
«Я не знаю, жульничал ли Фьюри. Я никогда не хочу обвинять кого-то в обмане, это большое дело. Не знаю, была ли какая-то грязная тактика. Думаю, на некоторых кадрах можно увидеть локти и прочее. Шансы Уайлдера были не более 50–60 процентов. Я считаю, что если бы шансы Деонтея составляли 80 или 90 процентов, он бы выиграл. Фьюри сказал во втором раунде, что он получил удар правой рукой Деонтея, который, как он думал, собирался его нокаутировать. Это был Деонтей, потерявший равновесие и загнанный в угол. Если это был удар, нанесенный тем Деонтеем, который выйдет на ринг 9 октября, то все бы закончилось».
«Столько всего произошло с тех пор. Обращение в арбитраж за тем, что по праву принадлежит Деонтею. Коронавирус Фьюри. Я не хочу обсуждать прошлое. Ничего нельзя изменить. Мы будем очень осторожны, наблюдая за всем, что происходит в третьем поединке. Это действительно все, на что мы можем надеяться. Деонтей хочет вернуть себе свой титул, сделать это разрушительным способом».
Напомним, первый бой Фьюри и Уайлдера завершился ничьей, во втором поединке «Цыганский король» нокаутировал американца.
Третий бой Фьюри – Уайлдер состоится 9 октября. Накануне боксеры обменялись угрозами в социальных сетях.
Победитель третьего поединка в следующем году может выйти на бой против украинца Александра Усика за звание абсолютного чемпиона мира.
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