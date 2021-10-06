Менеджер Уайлдера: «Деонтей хочет вернуть себе свой титул, сделать это разрушительным способом»
Менеджер Уайлдера: «На данный момент четвертый бой Деонтея с Фьюри невозможен»
Шелли Финкель спрогнозировал результат грядущего поединка
07:39
Деонтей Уайлдер / Фото - skysports.comСо-менеджер американца Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО), Шелли Финкель, с уверенностью заявил, что четвертый поединок между его подопечным и обладателем титула по версии WBC в супертяжелом дивизионе британцем Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО), на данный момент невозможен.
Цитирует Финкеля thesun.co.uk.
«На данный момент, их четвертый бой невозможен. Нужно посмотреть, чем все закончится в предстоящем поединке, но сейчас нет разговоров об еще одном противостоянии. К тому же, если я правильно понимаю ситуацию, то Фьюри больше не хочет иметь дело с Уайлдером».
Также спрогнозировал результат грядущего поединка Фьюри – Уайлдер.
«Я с Деонтеем работаю уже 14 лет и считаю, что он сейчас в лучшей форме в своей карьере. Это касается физического и психологического его состояния. Сейчас он полностью сосредоточен на предстоящем противостоянии. У меня нет сомнений, что в этот раз Деонтей нокаутирует Тайсона».
Бой Фьюри – Уайлдер состоится 9 октября. Накануне боксеры обменялись угрозами в социальных сетях.
Победитель третьего поединка в следующем году может выйти на бой против украинца Александра Усика за звание абсолютного чемпиона мира.
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