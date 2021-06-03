Менеджер Уайлдера рассказал о причине поражения Уайлдера во втором поединке с Фьюри

Уайлдер против Фьюри / Фото: Top Rank / Mikey Williams

Менеджер супертяжеловеса Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 KO) Шелли Финкель рассказал о причине первого поражения в карьере американца, которое экс-чемпион WBC получил во втором поединке с Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 KO). Напомним, что Уайлдер проведет третий бой с «Цыганским королем» благодаря победе в арбитражном суде.



Слова Финкеля приводит worldboxingnews.net со ссылкой на Sky Sports:

Мне кажется, он посчитал, что Фьюри просто не в силах его побить. И это нарушило его восприятие. Думаю, нельзя сказать об этом лучше.

Да, ему пришлось подумать о многих вещах, однако ему не стоило их озвучивать. Сейчас он понимает, что находится в положении, когда ему нужно что-то доказывать.