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Команда Фьюри жестко облажалась с арбитражем Уайлдера. Как такое вообще могло получиться?

Вопрос, который тревожит всех любителей бокса
Бокс Профессиональный бокс
16:50
Команда Фьюри жестко облажалась с арбитражем Уайлдера. Как такое вообще могло получиться?
Мнение
Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри встретятся 24 июля в Лас-Вегасе / Фото - Sky Sports

Прошло уже несколько дней с момента подписания контракта на третий бой между Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером, а страсти относительно решения арбитража в пользу американского боксера не утихают.

Вопрос более чем логичный: как так могла «лопухнуться» команда «Цыганского короля» и потерять такие большие деньги? Как можно было вести переговоры с Энтони Джошуа подписывать контракт на объединенный бой, когда с американцем еще не все было решено? Неужели они там настолько глупые или наивные, что рассчитывали, что проблема рассосется сама собой? И этот логический ряд можно еще продолжать.

У бывшего промоутера Фьюри Мика Хеннеси, который, в частности, занимался организацией боя «Цыганского короля» против Владимира Кличко в 2015-м году, вопросы те же. Более того, он уверен, что все прекрасно знали об апелляции Уайлдера и о том, что у нее большие шансы быть удовлетворенной, но уперто закрывали на эту ситуацию глаза.

«Я знал, что что-то подобное выйдет, на 100 процентов. Я знал это, поэтому меня это ничуть не удивило», – говорит промоутер.

Тайсон Фьюри и Мик Хеннесси / Фото - Sky Sports

Теперь уже через два месяца Фьюри вновь встретится с Уайлдером. На кону этого боя будет стоять не только титул чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе, но и карьера каждого из боксеров. Для Фьюри будет очень обидно все загубить именно таким нелепым образом.

Хеннесси говорит, что ничуть не удивился такому сценарию, поскольку не понаслышке знает, какие опытные менеджеры работают с Уайлдером.

«На самом деле, я ничуть не удивился, потому что вы должны понимать, что у Деонтея Уайлдера есть очень способные и чрезвычайно профессиональные люди в лице Шелли Финкеля и Эла Хеймона, хотя они и не присоединились к этому цирку, пребывали на заднем плане, проявляли должную осмотрительность и не болтали.

Они спокойно работали в фоновом режиме, и когда вы знаете, насколько хороши и насколько способны эти люди – я знал, что что-то вроде этого выйдет наружу, 100%».

Тайсон Фьюри / Фото - Sky Sports

Сейчас Хеннесси ведет дела двоюродного брата Тайсона Фьюри – Хьюи Фьюри, – и, по его словам, он бы никогда не влез в такую передрягу. Главная ошибка команды «Цыганского короля» в этой ситуации – отказ дожидаться решения арбитража.

«Сделал бы я что-то другое? Да, на 100%. Вы не можете заключать сделки, пока идет арбитраж. Это слишком самонадеянно. Это безумие».

Более того, после подписания сделки с Джошуа, даже до окончательного решения, Фьюри могли запретить проводить любые бои. Но до того не дошло, поскольку вердикт арбитража появился практически в унисон с официальным объявлением боя Джошуа против Фьюри.

Фьюри продолжает говорить, что ничего страшного не произошло, и он все равно до конца этого года встретится с Джошуа. Для этого нужно побеждать Уайлдера.

«На 100% уверен в этом. Сначала я подерусь с этой мерзкавкой Деонтеем Уайлдером, вырублю его, а потом сразу же разберусь и с Джошуа.

Очевидно, что я должен избить Уайлдера еще жестче, чем в реванше. Тогда он получил не так много ущерба, но я исправлю это летом».

Точно очевидно? Есть сомнения. А если не удастся победить, тогда что? Есть план «Б»? Судя по всему, об этом никто и не думает. А зря.

Эта ситуация с арбитражем как раз и обнажила главную проблему команды Фьюри – отсутствие стратегического мышления и слишком большая самонадеянность. Пока что это все держится на огромном статусе суперзвезды Фьюри, и ошибки, даже такие серьезные, простительны. Но нужно понимать, что этот статус не вечен и может лопнуть, как пузырь, после одного удара с правой руки Уайлдера.

Александр Черненко
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Деонтей Уайлдер Тайсон Фьюри Энтони Джошуа

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