Команда Фьюри жестко облажалась с арбитражем Уайлдера. Как такое вообще могло получиться?

Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри встретятся 24 июля в Лас-Вегасе / Фото - Sky Sports

Прошло уже несколько дней с момента подписания контракта на третий бой между Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером, а страсти относительно решения арбитража в пользу американского боксера не утихают.

Вопрос более чем логичный: как так могла «лопухнуться» команда «Цыганского короля» и потерять такие большие деньги? Как можно было вести переговоры с Энтони Джошуа подписывать контракт на объединенный бой, когда с американцем еще не все было решено? Неужели они там настолько глупые или наивные, что рассчитывали, что проблема рассосется сама собой? И этот логический ряд можно еще продолжать.

У бывшего промоутера Фьюри Мика Хеннеси, который, в частности, занимался организацией боя «Цыганского короля» против Владимира Кличко в 2015-м году, вопросы те же. Более того, он уверен, что все прекрасно знали об апелляции Уайлдера и о том, что у нее большие шансы быть удовлетворенной, но уперто закрывали на эту ситуацию глаза.

Теперь уже через два месяца Фьюри вновь встретится с Уайлдером. На кону этого боя будет стоять не только титул чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе, но и карьера каждого из боксеров. Для Фьюри будет очень обидно все загубить именно таким нелепым образом.

Хеннесси говорит, что ничуть не удивился такому сценарию, поскольку не понаслышке знает, какие опытные менеджеры работают с Уайлдером.

Сейчас Хеннесси ведет дела двоюродного брата Тайсона Фьюри – Хьюи Фьюри, – и, по его словам, он бы никогда не влез в такую передрягу. Главная ошибка команды «Цыганского короля» в этой ситуации – отказ дожидаться решения арбитража.

Более того, после подписания сделки с Джошуа, даже до окончательного решения, Фьюри могли запретить проводить любые бои. Но до того не дошло, поскольку вердикт арбитража появился практически в унисон с официальным объявлением боя Джошуа против Фьюри.

