Менеджер Усика ответил Фьюри: «Это ты не даешь этому поезду тронуться»

Эгис Климас / Фото: Yahoo Finance

Эгим Климас, менеджер чемпиона мира WBA, WBO, IBF в супертяжелом весе Александра Усика (19-0, 13 КО), ответил обладателю пояса WBC Тайсону Фьюри (31-0-1, 22 КО), который в одном из своих видеообращении назвал украинца слабаком:

Yo man before next time you will mention @usykaa name check with your team, management, advisers, promoters who agreed with all terms and conditions looks like you are the one who is holding this wagon yelling and talking is cheap @Tyson_Fury https://t.co/gxmf4LvZZ3