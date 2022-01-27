Мегафайта за абсолюта не будет. Джошуа и Уайт не дали возможность состояться поединку Усик – Фьюри
Менеджер Усика ответил Фьюри: «Это ты не даешь этому поезду тронуться»
Эгис Климас отреагировал на резонансные заявления «Цыганского короля»
14:50
Эгис Климас / Фото: Yahoo Finance
Эгим Климас, менеджер чемпиона мира WBA, WBO, IBF в супертяжелом весе Александра Усика (19-0, 13 КО), ответил обладателю пояса WBC Тайсону Фьюри (31-0-1, 22 КО), который в одном из своих видеообращении назвал украинца слабаком:
«Эй, мужик, перед тем как в следующий раз упоминать Усика, поговори со своей командой, менеджерами, советниками и промоутерами, которые согласились со всеми условиями. Кажется, что это ты не даешь этому поезду тронуться. Кричать и болтать – это дешево, Тайсон».
Yo man before next time you will mention @usykaa name check with your team, management, advisers, promoters who agreed with all terms and conditions looks like you are the one who is holding this wagon yelling and talking is cheap @Tyson_Fury https://t.co/gxmf4LvZZ3— Egis Klimas (@KlimasBoxing) January 27, 2022
Накануне появилась информация, что Энтони Джошуа решил отказаться от отступных, что означает, что в ближайшее время бой Усик – Фьюри мы не увидим.
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