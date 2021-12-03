Мейвезер – о поражении Джошуа от Усика: «Это не неожиданность – просто об Энтони все знали, а украинец находился за кулисами»

Американец отметил невероятный багаж опыта боксеров в любителях

Джошуа и Усик / Фото: Getty Images

Экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер (50-0, 27 KO) заявил в интервью FighHype.com, что поражение Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) в бою с Александром Усиком (19-0, 13 KO) нельзя называть апсетом:



Поражение Джошуа от Усика – не апсет. Просто один парень медийный, все о нем знают, а второй находился за кулисами. У обоих бойцов невероятный опыт. Александр – олимпийский чемпион, если я не ошибаюсь. Оба парня с огромным багажом опыта в аматорах. Если один парень был в объективе кинокамер, а второй находился в тени – мы не называем это апсетом. И как только украинец показался, Энтони проиграл.

Напомним, что реванш украинца и британца может не состояться – команда Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 KO) решительно на это настроена.