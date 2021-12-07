«Мог бы сыграть шизанутого дурачка». Усик уверен в наличии актерского таланта

Украинец подобрал себе несколько ролей

Фото: Business Insider

Чемпион супертяжелого веса Александр Усик (19-0, 13 KO) уверен, что смог бы неплохо проявить себя в кино:



Есть ли у меня потенциал в кино? Конечно. Вообще нескромный ответ. Я бы попробовал себя в разных ролях. Я бы мог драму сыграть. Я не шучу. Мог бы комедию сыграть. Дурачка мог бы сыграть хорошо, прямо шизонутого-шизонутого. Но в конце фильма оказалось бы, что я играю и весь этот сценарий я придумал. А я типа в дурке.

Напомним, что в следующем бою Усик может подраться не с Энтони Джошуа (24-2, 22 KO), а Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 KO).