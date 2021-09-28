Мунгия отказался драться с Деревянченко. Может ли теперь украинец сразу получить бой за звание чемпиона мира?

Рассматриваем варианты для Сергея

Сергей Деревянченко / Фото: Boxing Scene

Мексиканский боксер Хайме Мунгия (34-0, 27 KO) отказался драться с украинцем Сергеем Деревянченко (13-3, 10 КО) за звание официального претендента на титул чемпиона мира WBC в среднем весе.

В связи с этим возникает вопрос, какие теперь перспективы у Деревянченко? Сергей занимает второе место в рейтинге WBC и теоретически мог бы сразу выйти на бой против чемпиона Джермалла Чарло (31-0, 22 КО). Однако, к сожалению, для поклонников Деревянченко – это крайне маловероятно. Украинец проиграл два последних поединка, которые также были за пояс, поэтому вряд ли ему дадут сразу же третью титульную попытку.

Мы считает, что самым логичным вариантом было бы свести сейчас Деревянченко с четвертом номером рейтинга Жанибеком Алимханулом (10-0, 6 КО) из Казахстана, а уже затем, в случае удачного исхода поединка, дать украинцу очередной шанс боксировать за звание чемпиона мира.

Проблема Деревянченко заключается в том, что с ним никто не хочет выходить в ринг. Украинец опасный, но не самый финансово выгодный соперник. По этой же причине драться с ним отказался Мунгия.

Как бы там ни было, но промоутерам Сергея необходимо напрячься, ведь украинцу уже 35 лет, и он не молодеет. В последний раз Деревянченко дрался уже более года назад.

Напомним, сам Сергей верит, что еще обязательно получит титульную возможность. Этого же мнения придерживается его соотечественник, бывший чемпион мира Александр Гвоздик.