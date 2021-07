Намерен отомстить? Мейвезер поделился боксерскими секретами с Вудли в преддверии боя с блогером Полом

Флойд Мейвезер / Фото: sportsmanor.com

Экс-чемпион UFC Тайрон Вудли 28 августа проведет дебютный боксерский поединок с блогером Джейком Полом (3-0).



Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер (50-0, 27 KO) решил помочь бойцу смешанных единоборств в подготовке к предстоящему бою. Возможно, Money затаил обиду на Джейка за инцидент с кепкой и хочет чужими кулаками преподать выскочке урок.

Floyd Mayweather is helping Tyron Woodley prepare for pro boxing debut against Jake Paul



