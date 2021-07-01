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Намерен отомстить? Мейвезер поделился боксерскими секретами с Вудли в преддверии боя с блогером Полом

Ранее Флойд не смог нокаутировать брата Джейка Логана
Бокс Профессиональный бокс
1 июля 22:42
Намерен отомстить? Мейвезер поделился боксерскими секретами с Вудли в преддверии боя с блогером Полом
Флойд Мейвезер / Фото: sportsmanor.com

Экс-чемпион UFC Тайрон Вудли 28 августа проведет дебютный боксерский поединок с блогером Джейком Полом (3-0).

Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер (50-0, 27 KO) решил помочь бойцу смешанных единоборств в подготовке к предстоящему бою. Возможно, Money затаил обиду на Джейка за инцидент с кепкой и хочет чужими кулаками преподать выскочке урок.

Напомним, что ранее Мейвезер провел выставочный поединок с братом Джейка Логаном Полом (0-1), в котором не смог победить.

Олег Шумейко-младший
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Теги

Флойд Мейвезер Джейк Пол Тайрон Вудли Логан Пол

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