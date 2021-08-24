Не будет повторять ошибок Фьюри. Плант вакцинируется накануне поединка с Альваресом

Калеб Плант / Фото: boxingscene.com

Обладатель титула IBF в суперсреднем весе Калеб Плант (21-0, 12 KO) решил вакцинироваться, дабы минимизировать риск срыва боя за звание абсолютного чемпиона дивиизона с Саулем Альваресом (56-1-2, 38 KO).



У меня такое чувство, что если бы я заболел коронавирусом, то без проблем бы его перенес. Но я все-таки вакцинировался, поскольку не хочу упустить этот поединок. Ведь я и так уже стольким пожертвовал ради этого спорта. Я говорил об этом раньше, что не позволю чему-то вроде COVID встать на пути моей судьбы.