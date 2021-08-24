Плант ожидает легкий бой с Альваресом
Не будет повторять ошибок Фьюри. Плант вакцинируется накануне поединка с Альваресом
Обладатель пояса IBF не хочет срыва боя за «абсолюта»
19:53
Калеб Плант / Фото: boxingscene.com
Обладатель титула IBF в суперсреднем весе Калеб Плант (21-0, 12 KO) решил вакцинироваться, дабы минимизировать риск срыва боя за звание абсолютного чемпиона дивиизона с Саулем Альваресом (56-1-2, 38 KO).
Никто не приставлял пистолет к моей голове и не говорил, что ты должен сделать вакцинацию, или что-то в таком роде. Но, если честно, я не особо большой фанат вакцин. Хоть при этом я не осуждаю тех, кто вакцинируется. Но у меня просто такое мнение, что если ты здоров, молод и силен, как я сейчас, то тебе не стоит опасаться каких-либо долгосрочных последствий.
У меня такое чувство, что если бы я заболел коронавирусом, то без проблем бы его перенес. Но я все-таки вакцинировался, поскольку не хочу упустить этот поединок. Ведь я и так уже стольким пожертвовал ради этого спорта. Я говорил об этом раньше, что не позволю чему-то вроде COVID встать на пути моей судьбы.
Американец ожидает простой победы в бою с лидером pound-for-pound.
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