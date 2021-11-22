Не Усик и не Альварес. Мейвезер назвал лучшего боксера современности

Флойд Мейвезер / Фото: en.as.com

Экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер (50-0, 27 KO) назвал лучшего боксера вне зависимости от весовой категории:



По правде говоря, все в жизни – это о времени и терпении. Я вообще профессионалом стал в 15, хотя мог начать и в 14. Я не думаю, что ему нужна моя помощь, чтобы увеличить имущество (о промоутерской организии Мейвезера – XSPORT). Для меня бы было честью поработать с ним, если он будет свободен.

Ведь я знаю, что нужно сделать, чтобы поднять его на уровень выше. Чистый талант. Невероятный боец. Этот парень реальный ублюдок.

Мне в нем нравится то, что он напоминает мне Флойда Мейвезера. Он может надрать зад. Да, он немного старше, чем когда я начинал, но все же.