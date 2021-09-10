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Неловко. Хэй провел первую битву взглядов за последние 3 года
Британец подерется против Фурнье
10:02
Дэвид Хэй и Фурнье / фото - getty images
11 сентября в Лос-Анджелесе состоится возвращение в ринг экс-чемпион мира в супертяжелом весе Дэвида Хэя. 40-летний ветеран подерется против американца Джо Фурнье (9-0, 9 КО).
Накануне встречи в Голивуде боксеры провели традиционную битву взглядов, на которой была ясно видна разница в отношении атлетов к бою.
Онлайн-трансляция боя Хэй – Фурнье.
На том же вечере бокса состоится камбэк Эвандера Холифилда. 58-летний ветеран ранее назвал причину своего возвращения.
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