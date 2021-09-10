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Неловко. Хэй провел первую битву взглядов за последние 3 года

Британец подерется против Фурнье
Бокс Профессиональный бокс
10:02
Неловко. Хэй провел первую битву взглядов за последние 3 года
Дэвид Хэй и Фурнье / фото - getty images

11 сентября в Лос-Анджелесе состоится возвращение в ринг экс-чемпион мира в супертяжелом весе Дэвида Хэя. 40-летний ветеран подерется против американца Джо Фурнье (9-0, 9 КО).

Накануне встречи в Голивуде боксеры провели традиционную битву взглядов, на которой была ясно видна разница в отношении атлетов к бою.

Онлайн-трансляция боя Хэй – Фурнье.

На том же вечере бокса состоится камбэк Эвандера Холифилда. 58-летний ветеран ранее назвал причину своего возвращения.

Антон Кривенко
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