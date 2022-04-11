Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 11
Сейчас 0
Сегодня 5
Завтра 3
Развернуть Свернуть
Футбол (9 событий из 24) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:00 Брентфорд - Вест Хэм 2:0 Окончен
18:30 Манчестер Сити - Ливерпуль 2:2 Окончен
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Бордо - Мец 3:1 Окончен
16:00 Анже - Лилль 1:1 Окончен
16:00 Монако - Труа 2:1 Окончен
20:00 Страсбур - Лион 1:1 Окончен
22:00 Марсель - Монпелье 2:0 Окончен
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:30 Бохум - Байер 0:0 Окончен
20:30 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 3:0 Окончен
Баскетбол (2 события из 7) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
03:30 Сан-Антонио Сперс - Голден Стэйт Уорриорз 94:100 Окончен
22:30 Хьюстон Рокетс - Атланта Хоукс 114:130 Окончен
нет важных матчей
Футбол (2 события из 2) показать все
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:45 Болонья - Сампдория -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Райо Вальекано - Валенсия -:- Запланирован
Баскетбол (3 события из 11) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
04:30 Нью-Орлеан Пеликанс - Голден Стэйт Уорриорз 107:128 Окончен
04:30 Денвер Наггетс - Лос-Анджелес Лейкерс 141:146 Окончен
04:30 Финикс Санс - Сакраменто Кингз 109:116 Окончен
Футбол (3 события из 3) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Реал - Челси -:- Запланирован
22:00 Бавария - Вильярреал -:- Запланирован
23:00 Челси - Реал -:- Запланирован
Сейчас в эфире
00:00
live
Информационный марафон
16:45
Волейбол. Евро 2021. Мужчины. Словения - Болгария

«Нельзя исключать следующую попытку орков «взять Киев за 2 дня.» Виталий Кличко о ситуации в столице

Братья Кличко дали интервью американскому каналу ABC
Бокс Профессиональный бокс
10:23
«Нельзя исключать следующую попытку орков «взять Киев за 2 дня.» Виталий Кличко о ситуации в столице
Виталий и Владимир Кличко

Легендарные украинские братья-боксеры Виталий и Владимир Кличко рассказали в прямом эфире популярного американского телеканала АВС о текущей ситуации в Украине, зверствах российских оккупантов на наших территориях, а также о визите Премьера Великобритании Бориса Джонсона в Киев:



 Ранее XSPORT.ua опубликовал снимки, сделанные что непобежденным украинским легковесом Денисом Беринчиком (15-0, 9 КО) в освобожденном от орков Тростянце.

 

Источник: XSPORT
Рейтинг:
(Голосов: 1)

Теги

Владимир Кличко Виталий Кличко

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Виталий Кличко: «путин болен – нормальный человек не устроит такую трагедию для многих народов»
Виталий Кличко: «путин болен – нормальный человек не устроит такую трагедию для многих народов»
Бокс Профессиональный бокс
08 апреля 22:20
За время войны Украина получила сотни миллионов евро благодаря Владимиру Кличко
За время войны Украина получила сотни миллионов евро благодаря Владимиру Кличко
Бокс Профессиональный бокс
05 апреля 22:52
Владимир Кличко: «Нет слов, чтобы описать преступления рашистов»
Владимир Кличко: «Нет слов, чтобы описать преступления рашистов»
Бокс Профессиональный бокс
05 апреля 14:38
1
Виталий Кличко: «Рашисты должны заплатить большую цену за жизни тысяч украинцев»
Виталий Кличко: «Рашисты должны заплатить большую цену за жизни тысяч украинцев»
Бокс Профессиональный бокс
04 апреля 16:40
1
«Это геноцид украинской народа». Владимир Кличко показал, как путинская армия уничтожала мирное население Украины
«Это геноцид украинской народа». Владимир Кличко показал, как путинская армия уничтожала мирное население Украины
Бокс Профессиональный бокс
03 апреля 19:34
Владимир Кличко: «Поддержка братской Германии пропорциональна ужасам войны, которую инициировал путинский режим»
Владимир Кличко: «Поддержка братской Германии пропорциональна ужасам войны, которую инициировал путинский режим»
Бокс Профессиональный бокс
03 апреля 17:10

Новости: Бокс

Мурата: «Технически Головкин превосходил меня»
Мурата: «Технически Головкин превосходил меня»
Профессиональный бокс
14:00
Джойс: «У Джошуа был крутой подъем, но затем и крутое падение»
Джойс: «У Джошуа был крутой подъем, но затем и крутое падение»
Профессиональный бокс
13:00
Жена Усика призвала Абрамовича избить путина
Жена Усика призвала Абрамовича избить путина
Профессиональный бокс
12:32
Брэдли: «Головкин ужасно выглядел в начале боя с Муратой. Канело остановит GGG в поздних раундах»
Брэдли: «Головкин ужасно выглядел в начале боя с Муратой. Канело остановит GGG в поздних раундах»
Профессиональный бокс
11:30
«Нельзя исключать следующую попытку орков «взять Киев за 2 дня.» Виталий Кличко о ситуации в столице
«Нельзя исключать следующую попытку орков «взять Киев за 2 дня.» Виталий Кличко о ситуации в столице
Профессиональный бокс
10:23
Руины. Беринчик опубликовал фотографии освобожденного от орков украинского города
Руины. Беринчик опубликовал фотографии освобожденного от орков украинского города
Профессиональный бокс
10:05
Обливавший грязью Кличко и Усика украинец уступил в бою за титул
Обливавший грязью Кличко и Усика украинец уступил в бою за титул
Профессиональный бокс
10 апреля 20:10
Усик опубликовал патриотическое фото
Усик опубликовал патриотическое фото
Профессиональный бокс
10 апреля 18:30
Беленюк поддержал решение Усика покинуть Украину
Беленюк поддержал решение Усика покинуть Украину
Профессиональный бокс
10 апреля 18:05
Все новости

Популярные новости

Усик определился с городом для подготовки к реваншу с Джошуа, а также cделал фартовую стрижку
Усик определился с городом для подготовки к реваншу с Джошуа, а также cделал фартовую стрижку
Бокс Профессиональный бокс
09 апреля 10:10
Усик травмировался, у Джошуа есть новый соперник
Усик травмировался, у Джошуа есть новый соперник
Бокс Профессиональный бокс
04 апреля 17:35
Обливавший грязью Кличко и Усика украинец уступил в бою за титул
Обливавший грязью Кличко и Усика украинец уступил в бою за титул
Бокс Профессиональный бокс
10 апреля 20:10
1
«Завершаю все комментарии в отношении военной агрессии в Украине». Усик в день церковного праздника начал подготовку к бою с Джошуа
«Завершаю все комментарии в отношении военной агрессии в Украине». Усик в день церковного праздника начал подготовку к бою с Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
07 апреля 20:52
6
«Эти суки подписали ракету. Ад уже давно вас ждет!» Харлан после взрыва в Краматорске
«Эти суки подписали ракету. Ад уже давно вас ждет!» Харлан после взрыва в Краматорске
Фехтование
09 апреля 10:04
1
«Мне на него плевать». Усик рассказал, как бы поступил, окажись он лицом к лицу с путиным
«Мне на него плевать». Усик рассказал, как бы поступил, окажись он лицом к лицу с путиным
Бокс Профессиональный бокс
04 апреля 19:15
5
Все новости