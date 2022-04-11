«Нельзя исключать следующую попытку орков «взять Киев за 2 дня.» Виталий Кличко о ситуации в столице
Братья Кличко дали интервью американскому каналу ABC
10:23
Виталий и Владимир Кличко
Легендарные украинские братья-боксеры Виталий и Владимир Кличко рассказали в прямом эфире популярного американского телеканала АВС о текущей ситуации в Украине, зверствах российских оккупантов на наших территориях, а также о визите Премьера Великобритании Бориса Джонсона в Киев:
Ранее XSPORT.ua опубликовал снимки, сделанные что непобежденным украинским легковесом Денисом Беринчиком (15-0, 9 КО) в освобожденном от орков Тростянце.
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